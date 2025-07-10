Илон Маск представил новую версию чат-бота Grok 4

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Американский бизнесмен Илон Маск объявил о запуске новой версии чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ) Grok 4.

"Это самый продвинутый искусственный интеллект в мире. Крайне интересно наблюдать за прогрессом в сфере искусственного интеллекта. Я бы сравнил это с развитием человека и тем, как быстро человек учится, становится более осознанным. ИИ развивается быстрее любого человека", – сказал предприниматель во время презентации Grok 4, ее запись опубликована на странице Маска в соцсети Х.

Бизнесмен также отметил, что чат-бот Grok появится в автомобилях его компании Tesla не позднее следующей недели.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что его платформа и стартап xAI, принадлежащий Маску, договорились о сотрудничестве на год. Компания российского программиста планировала получить от xAI доход, в том числе за счет подписок, реализованных через мессенджер.

Однако Маск опроверг заявление Дурова о партнерстве. Он уточнил, что никакого соглашения подписано не было.