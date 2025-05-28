Telegram и xAI договорились о партнерстве на год

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Мессенджер Telegram и стартап xAI, который принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску, договорились о партнерстве на год. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале.

В Telegram в рамках соглашения будет распространяться чат-бот Grok. В результате компания Дурова получит от xAI 300 миллионов долларов деньгами и в акционерном капитале, а также будет получать половину дохода от подписок xAI, реализованных через мессенджер.

Между тем количество активных пользователей Telegram уже превысило миллиард. Сервис, по словам Дурова, стал вторым по популярности в мире после мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской), не считая платформы WeChat, ориентированной исключительно на Китай.

В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и тратит на него 41 минуту ежедневно.