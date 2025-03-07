Фото: телеграм-канал Telegram

Мессенджер Telegram добавил функцию платных сообщений за внутреннюю валюту – звезды. Таким образом, пользователи смогут оградить себя от спама и "монетизировать свою популярность", сообщается в блоге платформы.

Пользователи могут сделать платными сообщения для незнакомцев в личных переписках, группах и комментариях в каналах. Для активации "сообщений за звезды" в личных чатах необходима подписка Telegram Premium.

Помимо этого, в мессенджере появилась расширенная информация о незнакомцах, пишущих впервые. Например, если человеку пишет пользователь не из его списка контактов, то в переписке будут отражаться его страна, общие группы, дата регистрации аккаунта, примерное время обновления имени или фотографии, а также статус аккаунта – официальный, верифицированный сторонним сервисом или обычный.

Ранее сообщалось, что разработчики Telegram внедрят функцию передачи фотографий и видеозаписей со смартфона на телевизор. Отмечается, что бета-версия приложения 11.8 для Android стала поддерживать протокол Google Cast, также известный как Chromecast. Это означает, что пользователи смогут транслировать медиаконтент на устройства, которые тоже поддерживают этот протокол.