07 марта, 19:18Технологии
Telegram добавил функцию платных сообщений за внутреннюю валюту
Фото: телеграм-канал Telegram
Мессенджер Telegram добавил функцию платных сообщений за внутреннюю валюту – звезды. Таким образом, пользователи смогут оградить себя от спама и "монетизировать свою популярность", сообщается в блоге платформы.
Пользователи могут сделать платными сообщения для незнакомцев в личных переписках, группах и комментариях в каналах. Для активации "сообщений за звезды" в личных чатах необходима подписка Telegram Premium.
Помимо этого, в мессенджере появилась расширенная информация о незнакомцах, пишущих впервые. Например, если человеку пишет пользователь не из его списка контактов, то в переписке будут отражаться его страна, общие группы, дата регистрации аккаунта, примерное время обновления имени или фотографии, а также статус аккаунта – официальный, верифицированный сторонним сервисом или обычный.
Ранее сообщалось, что разработчики Telegram внедрят функцию передачи фотографий и видеозаписей со смартфона на телевизор. Отмечается, что бета-версия приложения 11.8 для Android стала поддерживать протокол Google Cast, также известный как Chromecast. Это означает, что пользователи смогут транслировать медиаконтент на устройства, которые тоже поддерживают этот протокол.
Новый вид мошенничества появился в Telegram