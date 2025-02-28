Beta Info: пользователи Telegram смогут передавать видео на телевизор

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Разработчики Telegram внедрят функцию передачи фото и видео со смартфона на телевизор, передает телеграм-канал Beta Info.

Уточняется, что бета-версия приложения Telegram 11.8 для Android стала поддерживать протокол Google Cast, который также известен как Chromecast. Это означает, что пользователи смогут транслировать медиаконтент на устройства, которые тоже поддерживают этот протокол.

После начала действия новой функции пользователи получат возможность передавать видео и фото из чатов на телеэкраны, а также транслировать изображения из каналов и управлять воспроизведением видеозаписей непосредственно через приложение мессенджера.

На сегодняшний день воспользоваться функцией трансляции можно только через просмотрщик медиафайлов. При этом к настоящему моменту неизвестно, когда нововведение начнет работать в стабильной версии мессенджера на Android и начнет внедряться в версию для iPhone.

Ранее в одном из обновлений Telegram появилась возможность ускоренной загрузки видео с функцией выбора качества и прикрепления фотографий и видео к уже отправленным сообщениям.

После этого при просмотре опубликованных в крупных каналах видео приложение автоматически стало выбирать оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Однако его можно настроить и вручную.

