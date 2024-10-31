31 октября, 20:50Технологии
Пользователи Telegram смогут выбирать качество видео и досылать медиа к сообщениям
Фото: 123RF/diy13
Telegram в новом обновлении добавил возможность ускоренной загрузки видео с функцией выбора качества и прикрепления фотографий и видео к уже отправленным сообщениям, говорится на сайте мессенджера.
"В сегодняшнем обновлении – ускоренная загрузка, улучшенное качество и обновленное управление скоростью при просмотре видео, время последнего изменения сообщений, прикрепление фотографий и видео к уже отправленным сообщениям", – отмечается в заявлении.
Теперь при просмотре опубликованных в крупных каналах видео приложение автоматически выбирает оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Его можно настроить и вручную.
Кроме того, с новым обновлением в меню сообщения будет отображаться время, когда оно было отредактировано. Помимо этого, при помощи ботов и мини-приложений появились новые возможности монетизации.
Ранее Telegram расширил список жалоб на контент. Теперь у пользователей появились категории "терроризм" и "не нравится". При этом в некоторых категориях изменились формулировки. Категория "спам" теперь называется "мошенничество и спам", а категория "порнография" – "незаконный контент для взрослых".