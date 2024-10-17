WhatsApp обновит функцию реакций на сообщения для пользователей iOS

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WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской) обновляет функцию быстрой реакции на сообщения в чатах на устройствах с операционной системой iOS, сообщает портал WABetaInfo.

В частности, можно будет применять недавно использованные эмодзи. Сейчас быстрая реакция на сообщения возможна посредством панели с шестью эмодзи по умолчанию, однако вскоре их количество увеличится.

Обновление позволит пользователям сократить время на поиск нужного эмодзи, а также будет полезно для тех, кто использует нестандартные варианты в своих ответах в чате.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится функция проверки изображений. Пользователи смогут проверять на подлинность изображения, присланные им в сообщениях. Для этого нужно будет открыть картинку, перейти в меню в правом верхнем углу и выбрать функцию "Поиск в сети".

Как уточнили разработчики, с новой функцией пользователи смогут распознать обман и понять, что их пытаются ввести в заблуждение. Дополнительный уровень защиты гарантирует, что медиа, которыми обмениваются люди, не попадают в публичный доступ, а конфиденциальность пользователя сохраняется.