"Яндекс" выпустил браузер для компаний в версии для iOS

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"Яндекс" выпустил браузер для организаций в версии для iOS, в котором есть инструменты для управления корпоративными устройствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.

"Браузер работает как в обычном, так и в планшетном режиме и содержит инструменты для управления парком корпоративных устройств. Это единственный на российском рынке корпоративный браузер для iOS, обладающий такими функциями", – говорится в сообщении.

Благодаря новой версии IT-администраторы компаний смогут удаленно управлять настройками, защищать сотрудника и корпоративные данные от кибератак и утечки данных. Также в браузере появилась возможность разграничивать данные для работы и личной жизни, а также технология защиты от вирусных атак и утечки данных.

Вместе с тем новая версия поддерживает технологию цифровых водяных знаков. Она способна автоматически размещать QR-коды поверх информации. В них зашифрована информация об устройстве, учетной записи пользователя, с которых просматривается страница, и о времени. При размещении скриншотов или сохраненных через браузер страниц сведения из QR-кодов помогут службе безопасности выявить источник утечки.

Ранее стало известно, что компания "Яндекс" доработает свою нейросеть "Нейро", которая выдавала ошибку в ответах про персонажа книг писательницы Туве Янссон Снусмумрика. Искусственный интеллект, по сообщениям СМИ, назвал террориста Шамиля Басаева прототипом Снусмумрика.

В "Яндексе" пояснили, что "Нейро" составляет ответ, опираясь на источники из поисковой выдачи, поэтому ее сообщения всегда содержат ссылки на сайты, которые использовались для ответа.

