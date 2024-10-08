Microsoft Word начал удалять документы вместо сохранения из-за ошибки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Текстовый редактор Microsoft Word начал удалять документы вместо сохранений из-за неизвестной технической ошибки, сообщает издание Bleeping Computer.

Корпорация Microsoft признала наличие проблемы. По информации от специалистов, иногда приложение может удалить документ в процессе его сохранения. Это происходит, когда пользователь закрывает текстовый файл и подтверждает намерение программы сохранить его.

Кроме того, риск ошибки повышается, если сохранить файл с расширением, написанным заглавными буквами, например .DOCX или .RTF. В организации сообщили пользователям, что проблема была выявлена только в версии Word для Microsoft 365 2409 и сборке 18025.20104.

Пока программисты Microsoft изучают проблему, компания рекомендует пользователям сохранять текстовые документы вручную. В качестве временного решения также предлагается вернуться к предыдущей версии редактора до тех пор, пока не будет выпущено обновление.

Между тем приложения "Лаборатории Касперского" для защиты устройств Android удалены из Google Play из-за запрета Соединенных Штатов на распространение и продажу продуктов компании в стране после 29 сентября этого года.

На данный момент компания обсуждает ситуацию со всеми вовлеченными в нее сторонами.