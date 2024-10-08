Приложения "Лаборатории Касперского" удалены из Google Play из-за запрета США

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Приложения "Лаборатории Касперского" для защиты устройств Android удалены из Google Play из-за запрета Соединенных Штатов на распространение и продажу продуктов компании в стране после 29 сентября этого года. Об этом сообщается на сайте "Лаборатории Касперского".

"Мы считаем, что Google избыточно трактует решение министерства торговли США, ограничительные меры которого никак не запрещают продажу и распространение продуктов и услуг Kaspersky за пределами США. Мы обсуждаем данную ситуацию со всеми вовлеченными сторонами", – говорится в публикации.

Ранее из Google Play пропало приложение Avito. Аналитик Эльдар Муртазин заявил, что это могло быть просто технической ошибкой. Он также напомнил, что если приложение не вернется, то россияне смогут скачать его на устройства Android из RuStore.

До этого также пропало приложение Rutube. В пресс-службе российского видеохостинга уточнили, что Google Play пытается заблокировать сервис почти во всех странах, кроме США.