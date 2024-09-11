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11 сентября, 18:57

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Эксперт Ульянов: новые ограничения Google не коснутся магазина приложений RuStore

Эксперт: новые ограничения Google не коснутся магазина приложений RuStore

Фото: depositphotos/Therileyshot

Приложения, скачанные не из магазина Google Play, не будут блокировать в телефонах россиян. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

Ранее издание Android Authority сообщило, что компания Google внедрила функцию API Google Play Integrity, которая позволит разработчикам проверять приложения на подлинность. По данным СМИ, если программа была скачана не из Google Play, владельцу устройства предложат установить ее из официального магазина. В случае отказа доступ к приложению может быть заблокирован.

По мнению Ульянова, разработчики вряд ли будут массово пользоваться новой функцией, поэтому пользователям переживать не стоит.

Я бы все-таки сделал акцент на том, что это скорее теоретическая возможность. Нет каких-то сигналов, что ведется масштабная борьба с установкой приложений из сторонних источников, поэтому для 99,9% пользователей вообще ничего не поменяется. Все прекрасно как работало, так и будет продолжать это делать.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра компании Zecurion

Эксперт предположил, что новая функция заинтересует лишь небольшую часть разработчиков.

"К примеру, есть платное приложение в магазине, а человек нашел его где-то на форуме бесплатно – вот таких пользователей может коснуться нововведение. Разработчики могут использовать функцию в рамках борьбы с пиратством", – указал специалист.

Также Ульянов выразил уверенность в том, что это никак не повлияет на работу российского магазина приложений RuStore. Он объяснил, что в таком случае ограничения могли быть распространены и на другие подобные интернет-площадки.

Фактически каждый крупный производитель гаджетов предустанавливает на свои устройства собственный магазин приложений. Если они будут блокироваться, это может подорвать огромную экосистему, выстроенную вокруг Android, разработчиков и пользователей. Я не думаю, что Google на такое пойдет.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра компании Zecurion

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете дискриминации российских приложений в магазине App Store от компании Apple. Если его примут, на территории РФ можно будет продавать только устройства, имеющие доступ RuStore. Пока же Apple запрещает скачивать любые программы из неизвестных источников.

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