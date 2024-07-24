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24 июля, 11:44

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Эксперт Кусков назвал приложения, которые забивают память в смартфоне

Эксперт рассказал, какие приложения занимают больше всего места в памяти смартфона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Некоторые виды приложений, игры, фото и видео занимают в телефоне больше всего памяти, рассказал Москве 24 генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, хотя в современных смартфонах памяти довольно много, зачастую ее все равно не хватает – немало места отнимают, например, фото и видео. Кроме того, забивают память скачанные на устройство карты, подчеркнул Кусков.

Много могут занимать некоторые игры и мессенджеры, при условии, что в последних вы передаете большое количество видео собеседникам. Либо отправляют они, и вы это сохраняете у себя.
Денис Кусков
генеральный директор Telecom Daily

Чтобы очистить память, специалист посоветовал сбросить фото, видео и другой "тяжелый" контент на стороннее устройство и удалять неиспользуемые приложения.

"Кроме того, память в телефоне может занимать кэш – временные файлы, которые сохраняет устройство. Удалить их получится в настройках смартфона", – отметил Кусков.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов посоветовал не использовать дешевые зарядные устройства для смартфона, так как они могут вывести гаджет из строя. Все потому, что зачастую непонятно, какое напряжение на самом деле оно выдает, объяснил эксперт.

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