Эксперт предупредил об опасности дешевых зарядок для смартфона

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Дешевое зарядное устройство может вывести смартфон из строя. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, иногда недорогие зарядные устройства бывают некачественными.

"Дешевая зарядка, скорее всего, не сможет сжечь гаджет явным образом. Но теоретически способна привести к его выходу из строя. Потому что непонятно, какое напряжение на самом деле она выдает", – пояснил эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Если выдаваемое напряжение сильно превышает допустимые параметры для смартфона, а у него нет защиты, то использование такой зарядки может привести к выходу из строя каких-то микросхем внутри гаджета.

По мнению Ульянова, если нет возможности пользоваться стандартной зарядкой, которая была в комплекте при покупке телефона, лучше приобрести ее от знаменитых и проверенных брендов, отвечающих за качество. "Малоизвестные марки могут выдавать все что угодно. Иногда зарядка оказывается нормальной, иногда нет", – заключил специалист.

Ранее россиянам рассказали что будет, если пользоваться телефоном в то время, как он заряжается. Отмечается, что для работы гаджета это не представляет никакой опасности – девайс не испортится. Однако проблемы могут возникнуть с зарядным кабелем, так как существует риск, что провод будет пережиматься и перетираться.

