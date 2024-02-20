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20 февраля, 16:33

Технологии

Эксперт объяснил, почему промокший iPhone нельзя сушить в рисе

Фото: 123RF/tist2000

Рис может забиться в разъемы смартфона, поэтому его не стоит использовать для просушки не только iPhone, но и устройств других марок. Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее в американской компании Apple перечислили ошибки, которых нужно избегать, если промок iPhone. В частности, не рекомендуется сушить смартфоны при помощи внешнего источника тепла и помещать их в мешок с рисом. Кроме того, вставляйте в разъем гаджета предметы вроде ватных палочек.

По словам Муртазина, метод с рисом имеет обоснование, но рисков от его применения больше, чем пользы.

С одной стороны, рис убирает влагу. С другой, он может попадать в разъемы, забивая их. Это в свою очередь ведет к другим проблемам. Поэтому такой способ не подходит для того, чтобы сушить электронику, особенно где есть разъем.
Эльдар Муртазин
ведущий аналитик Mobile Research Group

Спасти промокшее устройство можно другим способом, продолжает эксперт. "Если у смартфона неразборная конструкция и ничего нельзя снять, нужно не очень сильно потрясти телефон, чтобы часть воды вышла из разъемов. Далее необходимо положить девайс не на батарею, а просто в сухое место с плюсовой температурой и подождать примерно сутки", – посоветовал Муртазин.

Если пострадал кнопочный телефон, важно немедленно вынуть батарейку и поменять ее, заключил специалист.

Ранее россиянам рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы обезопасить смартфон от заражения вирусами. В частности, не стоит переходить по неизвестным ссылкам и раскрывать вложения из подозрительных писем. Кроме того, рекомендуется воздержаться от использования сомнительных Wi-Fi-сетей.

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