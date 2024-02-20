Эксперт объяснил, почему промокший iPhone нельзя сушить в рисе

Фото: 123RF/tist2000

Рис может забиться в разъемы смартфона, поэтому его не стоит использовать для просушки не только iPhone, но и устройств других марок. Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее в американской компании Apple перечислили ошибки, которых нужно избегать, если промок iPhone. В частности, не рекомендуется сушить смартфоны при помощи внешнего источника тепла и помещать их в мешок с рисом. Кроме того, вставляйте в разъем гаджета предметы вроде ватных палочек.

По словам Муртазина, метод с рисом имеет обоснование, но рисков от его применения больше, чем пользы.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group С одной стороны, рис убирает влагу. С другой, он может попадать в разъемы, забивая их. Это в свою очередь ведет к другим проблемам. Поэтому такой способ не подходит для того, чтобы сушить электронику, особенно где есть разъем.

Спасти промокшее устройство можно другим способом, продолжает эксперт. "Если у смартфона неразборная конструкция и ничего нельзя снять, нужно не очень сильно потрясти телефон, чтобы часть воды вышла из разъемов. Далее необходимо положить девайс не на батарею, а просто в сухое место с плюсовой температурой и подождать примерно сутки", – посоветовал Муртазин.

Если пострадал кнопочный телефон, важно немедленно вынуть батарейку и поменять ее, заключил специалист.

Ранее россиянам рассказали, каких правил нужно придерживаться, чтобы обезопасить смартфон от заражения вирусами. В частности, не стоит переходить по неизвестным ссылкам и раскрывать вложения из подозрительных писем. Кроме того, рекомендуется воздержаться от использования сомнительных Wi-Fi-сетей.

