В Apple опровергли 5 популярных мифов об iPhone

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Корпорация Apple обновила документ поддержки iPhone, в котором опровергла наиболее популярные мифы о смартфоне, включая пользу от миски с рисом для намокшего телефона. Об этом сообщает "Радио 1".

Помещение iPhone в сухой рис, уверены в Apple, может нанести больше вреда, чем пользы. Мелкие частицы зерен могут попасть внутрь смартфона и вызвать дальнейшие повреждения.

Современные устройства корпорации не являются водонепроницаемыми, однако в новых моделях iPhone может предупреждать пользователя о невозможности зарядки, если телефон еще не высох.



Другим популярным заблуждением в Apple назвали отключение Wi-Fi и Bluetooth для экономии заряда аккумулятора. По их данным, когда эти функции не используются, они не увеличивают время автономной работы.

Для продления срока службы батареи лучше использовать режим полета, посоветовали эксперты. Это особенно важно, если человек находится в районе с плохой сотовой связью. В этом случае iPhone не будет постоянно искать сигнал и истощать ресурсы.



Закрытие приложений устройства также не сможет сэкономить заряд, так как они и так фактически не работают, подчеркнули специалисты корпорации. Однако если их закрыть, замороженные программы перезагрузятся и позже восстановятся в фоновом режиме, что затратит только больше заряда.

Кроме того, оставление телефона на зарядку ночью не может нанести урон аккумулятору, так как современные устройства не дадут употребить больше тока, чем нужно. Последним популярным мифом в Apple назвали мнение, будто бы режим "инкогнито" будет скрывать историю посещений.

Действительно, уточнили там, браузер не будет сохранить историю посещений сайтов, но сами веб-порталы все также будут иметь доступ к личной информации, включая cookie.

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что радиоактивность телефонов является мифом. Излучение от гаджетов находится на уровне бытовых приборов.

По словам Протасова, в среднем граждане России каждый день используют телефон более чем 2,5 часа. Это скорее оказывает вред глазам, шее, рукам, но это не вопрос радиации.

Роскачество рекомендовало пользователям смартфонов удалить несколько приложений