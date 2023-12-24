В Роскачестве опровергли миф об опасном для человека излучении от телефонов

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Радиоактивность телефонов является мифом. Их излучение находится на уровне бытовых приборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Роскачества Максима Протасова.

"Здесь мы рассказываем потребителям, что среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, и это, скорее, вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации. Мы измеряли – это излучение вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах", – подчеркнул он.

Ранее Apple разослала российским разработчикам письмо, в котором указала, что теперь они могут предоставлять своим пользователям возможность оплачивать покупки в приложениях через сторонние платежные сервисы.

Уточнялось, что россияне смогут оплатить покупку в приложении банковской картой или иным способом. При этом за покупки в российских приложениях через внешние ресурсы Apple будет взимать комиссию в размере 27%.

До этого владельцы iPhone нашли проблему в iOS 17.0.3, из-за которой произвольно исчезли фотографии и имена контактов. Некоторые пользователи отметили, что баг появился с самого первого релиза iOS 17, у остальных он был обнаружен еще на прошлогодней iOS 16.

"Техно": пользователи пожаловались на проблемы с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max