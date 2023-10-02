Apple пообещала исправить проблему с перегревом iPhone 15

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Apple признала, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max перегреваются. Компания уже работает над исправлением этой неполадки и выпустит обновление в ближайшее время, сообщает Bloomberg.

Почти сразу после продаж iPhone 15 Pro и 15 Pro Max пользователи начали жаловаться на перегревающиеся устройства. Эту проблему заметили в игровом тесте в Genshin Impact, в которой флагманский смартфон Apple проявил себя хуже конкурентов на Android.

По данным СМИ, новые смартфоны Apple перегреваются из-за сторонних приложений, которые не оптимизированы под данные устройства. Уже налажено сотрудничество с разработчиками, чтобы оптимизировать программы на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Некоторые из них уже выпустили обновления с исправлениями.

В Apple заявили, что перегрев iPhone 15 Pro и 15 Pro Max имеет программный характер и никак не связан с использованием титановой рамки или чипа A17 Pro. Компания заверила, что новые материалы корпуса проявили себя лучше прежних в качестве рассеивания тепла.

По данным издания MarketWatch, перегрев устройств может исправить обновление программного обеспечения. Проблема вызвана в том числе ошибкой в операционной системе смартфона iOS17.

Ранее сообщалось, сколько дней нужно проработать россиянину, чтобы заработать на iPhone 15. Средняя зарплата на сентябрь 2023 года – 60 079 рублей. Так, среднестатистическому гражданину РФ нужно работать 43 дня, чтобы купить новый гаджет с минимальной комплектацией и стоимостью 124 990 рублей.