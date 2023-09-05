Apple создает бюджетный ноутбук для конкуренции с техникой Google – СМИ

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Компания Apple разрабатывает бюджетную версию MacBook для конкуренции с устройствами Chromebook от Google, которые часто используют в образовательных учреждениях. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, новые ноутбуки от Apple будут выполнены из менее премиальных материалов. Их целевой аудиторией станут учащиеся. Ожидается, что релиз модели состоится не ранее второй половины следующего года.

Отмечается, что Chromebook сегодня можно приобрести в США по цене от 149 долларов, тогда как MacBook стоят не дешевле 1 тысячи долларов. Благодаря этому устройства от Google смогли завоевать широкую популярность в образовательной среде.

Ранее в Сети появились слухи о том, что в этом году Apple не будет выпускать модели iPhone 15 из серии Pro Max или Ultra. Ожидается, что компания выпустит только увеличенную версию iPhone 15 Pro.

