Аналитики заявили, что россиянину потребуется 43 дня для покупки iPhone 15

Фото: www.apple.com

Россиянину потребуется работать 43 дня, чтобы накопить на iPhone 15. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на исследование сервиса "Авито Работа", в котором сравниваются цены на новые смартфоны со среднестатистическими зарплатами россиян.

По данным аналитиков, средняя зарплата на сентябрь 2023 года – 60 079 рублей. Так, среднестатистическому россиянину нужно будет работать 43 дня, чтобы купить новый гаджет с минимальной комплектацией и стоимостью 124 990 рублей.

На первом месте рейтинга расположилась Москва, где горожанам в среднем понадобится 36 дней, чтобы купить недавно анонсированный телефон. Следом идут Санкт-Петербург и Екатеринбург, их жителям нужно примерно 40 дней для покупки смартфона.

Отмечается, что жителям Новосибирска нужно трудиться 41 день, Тулы и Нижнего Новгорода – 42 дня. Жители Тюмени, Рязани и Уфы смогут купить iPhone через 43, 44, 45 дней соответственно. На последней строчке находится Самара, там понадобится 46 дней работы.

Американская компания Apple представила iPhone 15 12 сентября. Новые смартфоны выпустили в пяти цветах: розовом, желтом, салатовом, синем и черном.

В России смартфоны появятся в день мирового старта продаж – 22 сентября, даже несмотря на отсутствие официальных поставок от Apple. Сперва новинка будет стоить 400 тысяч рублей, а через 2–3 дня подешевеет до 250 тысяч. Затем цена снизится до 180–200 тысяч, потом спрос стабилизируется.

Компания Apple представила новую линейку iPhone 15