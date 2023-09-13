Стало известно, когда iPhone 15 появятся в России

Фото: youtube.com/@Apple

iPhone 15 появятся в России в день мирового старта продаж – 22 сентября, даже несмотря на отсутствие официальных поставок от Apple, сообщает газета "Известия".

По словам источника издания, сперва новинка будет стоить 400 тысяч рублей, а через 2–3 дня подешевеет до 250 тысяч. Затем цена снизится до 180–200 тысяч, а уже потом спрос стабилизируется.

Представитель одного из сотовых операторов сообщил, что новинка появится в розничной продаже на следующий день после глобального релиза – 23 сентября. Первые партии iPhone 15 будут ввозить в Россию из ОАЭ.

Накануне американская компания Apple представила iPhone 15 и новое поколение часов, которыми люди смогут управлять без нажатия на дисплей.

Новые смартфоны были выпущены в пяти цветах: розовый, желтый, салатовый, синий, черный. Экран вокруг фронтальной камеры будет динамичным, и на нем появится больше информации для пользователей. Телефон представлен в двух размерах – 6,1 дюйма для модели iPhone 15 и 6,7 дюйма – для модели iPhone 15 Plus.

Во время трансляции компания также добавила, что новые iPhone 15 Pro и Pro Max станут самыми легкими из всей линейки смартфонов. Вместо переключателя, который переводил телефон в бесшумный режим, у него появилась программируемая кнопка с множеством функций. Все смартфоны выйдут в темных цветах, среди которых металлический розовый, черный, серый и темно-синий.

В России возник переизбыток iPhone