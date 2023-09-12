Apple презентовала iPhone 15, новые Apple Watch и другие новинки

Фото: youtube.com/Apple

Американская компания Apple представила iPhone 15 и новое поколение часов, которыми люди смогут управлять без нажатия на дисплей. Презентация новых продуктов появилась на официальном сайте корпорации.

Отмечается, что новые смартфоны были выпущены в пяти цветах: розовый, желтый, салатовый, синий, черный. Экран вокруг фронтальной камеры будет динамичным, и на нем появится больше информации для пользователей. Телефон представлен в двух размерах – 6,1 дюйма для модели iPhone 15 и 6,7 дюйма – для модели iPhone 15+.

Как следует из презентации, дисплей Super Retina станет ярче. Основная камера смартфона была выпущена с разрешением в 48 мегапикселей, она позволит улавливать больше света в объектив.

Во время трансляции компания также добавила, что новые iPhone 15 Pro и Pro Max станут самыми легкими из всей линейки смартфонов. Вместо переключателя, который переводил телефон в бесшумный режим, у него появилась программируемая кнопка с множеством функций. Все смартфоны выйдут в темных цветах, среди которых металлический розовый, черный, серый и темно-синий.

Новые Apple Watch девятой серии были оснащены новым чипом, который позволит им работать быстрее и лучше, также компания сделала дисплей часов более ярким. В то же время голосовой помощник Siri будет лучше разбирать команды пока только на английском и китайском, отметили в Apple.

Также смарт-часы смогут отвечать на двойное касание большого и указательного пальцев той руки, на которую надеты, сообщили в трансляции. Это позволит управлять часами без нажатия на экран.

Изменения были внесены в работу второй серии часов, выпущенной для любителей экстремального спорта Apple Watch Ultra, на трансляции в том числе была представлена более дешевая модель часов под названием SE.

Компания Apple в рамках трансляции объявила о выходе 15-дюймового MacBook Air и устройства виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Ранее сообщалось, что ноутбуки MacBook на новом чипе М3 могут появиться не раньше 2024 года. Отмечается, что эксперты рынка продолжают обсуждение о том, когда будет запущена линейка ноутбуков с новым процессором.

При этом релиз самого чипа нового поколения М3, по данным СМИ, может состояться на мероприятии Apple в октябре.



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