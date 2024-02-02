Эксперты перечислили привычки, которые вредят смартфону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Использование смартфона в слишком холодную или жаркую погоду, а также во влажной среде может вредить устройству. Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Любые экстремальные температуры для смартфона не очень хороши, так же как и для человека. При сильной жаре аппарат греется, быстрее разряжается. При большом минусе он тоже разряжается быстрее. Высокая влажность также опасна. Рано или поздно она убивает электронику", – предупредил эксперт.

Вторая частая ошибка – дезинфекция устройства с помощью агрессивных жидкостей.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Не стоит протирать экран и разъемы устройства спиртом и обеззараживающей жидкостью. Вы можете залить мембраны, микрофоны. К тому же антисептик способен содержать влагу, что приводит к окислению разъемов. Если вы сильно переживаете за дезинфекцию, можно купить ультрафиолетовый обеззараживатель для телефона.

В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с Москвой 24 назвал главной ошибкой установку большого количества приложений на телефон.

"Если на устройстве очень много различных приложений, это может быть некомфортным для самого пользователя. Потому что большинство программ так или иначе потребляют какие-то ресурсы, даже если не активны. Они в фоновом режиме используют и батарейку, и память. Это все может негативно сказываться на работе смартфона. Он будет быстро разряжаться, тормозить. Поэтому я рекомендую избегать установки большого количества приложений", – отметил эксперт.

Ранеe россиянам рассказали, допустимо ли заряжать телефон в ночные часы. Отмечается, что это не принесет вреда, если человек пользуется подходящим зарядным устройством, а также исправным кабелем. В противном случае существует риск не только испортить устройство, но и спровоцировать пожар.

