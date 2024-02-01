Эксперт назвал три главных преимущества кнопочного телефона

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Кнопочный телефон гораздо дольше держит заряд, прост в использовании и считается более защищенным, в отличие от смартфона. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Основное преимущество такого устройства заключается в том, что его можно долго не заряжать. "Даже для обычных телефонов, которые стоят в пределах тысячи рублей, работа в течение недели без зарядки – это совершенно нормальная история", – отметил эксперт.





Владимир Ульянова руководитель аналитического центра Zecurion Если мы говорим об информационной безопасности, то использование кнопочного телефона может быть предпочтительнее. В целом эти гаджеты более защищены, потому что у них фактически нет операционной системы и возможности для скачивания приложений. Запустить на таком устройстве какую-то вредоносную программу очень проблематично.

Еще один плюс кнопочного телефона заключается в простоте его использования. "Людям пожилого возраста легче разобраться с таким устройством: набрать номер или написать СМС. Для 99% пользователей этого бывает достаточно. При этом при большом желании можно использовать и расширенные возможности, в том числе аудиоплеер, радио, фонарик, подключить наушники. Поэтому в целом это достаточно интересный гаджет, который до сих пор популярен для определенной категории населения", – заключил Ульянов.

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