Эксперт объяснил, почему нельзя использовать отпечаток пальца для разблокировки смартфона

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Использование отпечатка пальца для разблокировки смартфона снижает степень безопасности гаджета, предупредил специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.

По его словам, отпечаток пальца может быть скопирован с какой-либо поверхности, например, со стеклянного стакана. Затем недоброжелатели могут воспроизвести его на полимерной основе.

"Или владельца могут заставить разблокировать смартфон, приложив палец, с помощью силы или психологического давления", – сказал Михайлов в беседе с агентством "Прайм".

Наиболее безопасным способом для разблокировки смартфона является использование сложных паролей, уверен эксперт. Для увеличения надежности защиты гаджета он посоветовал отключить вход по отпечатку пальца или лицу и оставить только вход по пин-коду.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предложил отказаться от смартфонов в пользу обычного кнопочного телефона из-за маркетингового шпионажа. Эксперт пояснил, что обычные приложения собирают информацию в пользу разработчиков. Это делается для того, чтобы навязывать потребителю большее число товаров.