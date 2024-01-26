Эксперт рассказал, можно ли спать рядом с телефоном

Фото: 123RF/f8studio

Сон рядом со смартфоном не несет опасности для человека. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

По его словам, телефон действительно излучает волны, даже когда находится в режиме ожидания.

"Смартфон все время поддерживают канал связи с базовой станцией. Иначе как он узнает, например, что поступил звонок или пришло сообщение. То есть у него все время есть какой-то трафик. В принципе уровень излучения не особо зависит от того, как используется телефон", – отметил Раевский.

Тем не менее это не значит, что спать вблизи гаджетов запрещено.





Алексей Раевский генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Смартфоны имеют сертификаты, они проверены на безопасность. И считается, что они не наносят никакого вреда. Уровень радиоэлектронного излучения не несет каких-то рисков для здоровья.

Ранее россиянам рассказали, вредит ли здоровью излучение от домашних Wi-Fi-роутеров. Вокруг этой темы существует много мифов, заявил эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло. По его словам, на мировом уровне проводились разные эксперименты по данному вопросу. Все они показали, что излучение от домашних Wi-Fi-роутеров не влияет на клетки живого организма.

