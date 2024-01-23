Ученые выяснили, что использование смартфона по ночам вызывает ожирение

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Ученые Тюменского медицинского университета доказали вред синего света от экранов гаджетов при их использовании в темное время суток, сообщает Pravda.Ru.

Исследователи провели эксперимент, в рамках которого добровольцы из Салехарда, Аксарки и Нового Уренгоя в течение недели в круглосуточном режиме носили актиметры, которые регистрировали качество сна, уровень активности и другие параметры жизнедеятельности организма.

Оказалось, что синий цвет негативно влияет на выработку мелатонина – гормона сна. Помимо этого, от воздействия излучения коротковолновой части видимого спектра страдает метаболизм. Особенно это сказывается на носителях гена рецептора мелатонина MTNR1B rs10830963. У них нарушается естественный суточный ход температуры тела.

На основе полученных данных ученые выяснили, что даже минимальное количество синего света между 21:30 и 01:00 может привести к заметному повышению массы тела.

В связи с этим профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин посоветовал после 21:00 включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и других электронных приборах, а также избегать света, поступающего с улицы. При утром и днем, наоборот, надо стараться по максимуму получать дневной свет.

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