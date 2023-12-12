Россиянам рекомендовали не отключать роутер на время отпуска

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Россиянам не стоит выключать роутер во время отпуска, так как злоумышленников может привлечь отсутствие активированной домашней точки доступа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ведущего инженера CorpSoft24 Михаила Сергеева.

Он обратил внимание, что у провайдеров есть услуга "отпуск", которая приостанавливает работу интернета на время отсутствия пользователя. Однако эксперт назвал такую функцию теоретически опасной.

По его словам, сотрудник провайдера может передать эту информацию о клиенте третьим лицам. После чего злоумышленники могут обокрасть квартиру, не опасаясь возвращения хозяев.

Сергеев добавил, что не стоит бояться возгорания роутера во время отпуска, так как это маловероятно. Взламывать роутер тоже никто не будет в отсутствие пользователей, отметил он.

Ранее эксперт объяснил, как защитить умный дом от взлома. По его словам, после покупки умного устройства необходимо поменять заводские пароли на новые.

Кроме того, он рекомендовал установить на роутер сложный пароль и регулярно проверять Сеть на подключение неопознанных устройств.

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