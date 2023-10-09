Эксперт объяснил, как защитить умный дом от взлома

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Любое высокотехнологичное устройство может заинтересовать злоумышленников, обладающих достаточными навыками для вторжения в частную жизнь. Как безопасно использовать умные устройства, рассказал в беседе с "Газетой.ру" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

По словам эксперта, умное устройство нельзя использовать сразу "из коробки". Сначала надо обязательно поменять заводские пароли на новые. Их необходимо сделать сложными, использовать буквы, цифры и символы.

Также надо удостовериться в безопасности домашней беспроводной сети, уверен эксперт. Он рекомендует установить на роутер сложный пароль, регулярно проверять сеть на подключение неопознанных устройств. В настройках безопасности Wi-Fi надо включить шифрование сети по стандарту WPA2.

Кроме того, Магомедов посоветовал для компонентов умного дома организовать обособленную подсеть, изолированную от основной. Даже если злоумышленники взломают умную колонку, они не получат доступы к телефонам хозяев.

А если устройство захочется продать или подарить, перед этим нужно сделать сброс до заводских настроек, чтобы не было доступа к личной информации, резюмировал специалист.

Ранее IT-эксперт Павел Мясоедов рассказал, что даже самые надежные пароли от соцсетей и личных кабинетов на сайтах надо менять раз в 3–6 месяцев. Комбинации паролей, содержащие в себе персональные данные пользователя, являются самыми уязвимыми.

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