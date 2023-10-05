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05 октября, 19:15

Технологии

Компания Xiaomi полностью восстановила работу своей системы "Умный дом" в РФ

Компания Xiaomi полностью восстановила работу своей системы "Умный дом" в РФ

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Китайский производитель Xiaomi полностью восстановил работу своей системы "Умный дом" в России. Накануне именно российские пользователи массово жаловались на устройства и приложение этой марки.

Гаджеты, работающие от смартфона, перестали реагировать на команды, отключился и домен Хiaomi. По данным российской техподдержки производителя, все сервисы восстановлены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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