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18 сентября, 13:00

Технологии

"Техно": имитация полета квадрокоптера

"Техно": имитация полета квадрокоптера

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В ГД заявили, что не исключают блокировку WhatsApp

Анонсировано приложение, которое является инструментом для создания полетов по жилым помещениям. Нейромодель в виде квадрокоптера способна проложить маршрут по квартире и автоматически настроить движение камеры для плавной съемки.

Компания Sony поделилась роликом к игре "Охотники за привидениями". На кадрах видно очень реалистичную графику.

Представлена необычная компьютерная мышь, которая способна работать с любым устройством по блютус. Clip Mouse можно использовать как указку за счет гироскопического датчика.

Подробнее – в программе "Техно".

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