18 сентября, 13:00Технологии
"Техно": имитация полета квадрокоптера
Анонсировано приложение, которое является инструментом для создания полетов по жилым помещениям. Нейромодель в виде квадрокоптера способна проложить маршрут по квартире и автоматически настроить движение камеры для плавной съемки.
Компания Sony поделилась роликом к игре "Охотники за привидениями". На кадрах видно очень реалистичную графику.
Представлена необычная компьютерная мышь, которая способна работать с любым устройством по блютус. Clip Mouse можно использовать как указку за счет гироскопического датчика.
Подробнее – в программе "Техно".