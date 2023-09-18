"Техно": имитация полета квадрокоптера

Анонсировано приложение, которое является инструментом для создания полетов по жилым помещениям. Нейромодель в виде квадрокоптера способна проложить маршрут по квартире и автоматически настроить движение камеры для плавной съемки.

Компания Sony поделилась роликом к игре "Охотники за привидениями". На кадрах видно очень реалистичную графику.

Представлена необычная компьютерная мышь, которая способна работать с любым устройством по блютус. Clip Mouse можно использовать как указку за счет гироскопического датчика.

Подробнее – в программе "Техно".