Сиквел мультфильма "Побег из курятника" выйдет 14 октября

Курица Джинджер и петух Рокки Роуд возвращаются на экраны после долгого перерыва. В Сети появились первые кадры сиквела "Побег из курятника". Первую часть зрители увидели еще в 2000 году.

Мультфильм создан в жанре пластилиновой анимации. В центре сюжета – пернатая пара, которая обрела счастье в семье. Но все меняется, когда герои вновь сталкиваются с жестокой мисс Твиди.

Мировая премьера намечена на 14 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.