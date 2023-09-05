Выставка картин неизвестных художников откроется в Музее русского импрессионизма в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Музее русского импрессионизма 12 октября заработает выставка "Автор неизвестен. Коснуться главного". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Посетители смогут ознакомиться с живописью и графикой неизвестных художников конца XIX – первой трети XX века. В пресс-службе указали, что имена мастеров были не установлены в силу исторических обстоятельств. Однако их работы могут встать в один ряд с картинами именитых живописцев.

"Экспозиция "Автор неизвестен. Коснуться главного" приглашает посетителей абстрагироваться от личности художника и оценить картины, исходя из основных художественных категорий. Интерактивные элементы помогут узнать, из каких ключевых визуальных характеристик состоят живопись и графика", – говорится в сообщении.

Территория музея станет мультисенсорной лабораторией, состоящей из семи разделов: свет, цвет, форма, композиция, фактура, точка и линия, звук и движение, уточнили в пресс-службе. Посетителям предложат разложить луч света на цвета, подобрать колористические сочетания, рассмотреть под лупой фактуру и многое другое. В экспозиции представят картины из шести частных и 30 государственных собраний.

Ранее сообщалось, что Музей космонавтики закроют на ремонт в период с 11 по 18 сентября. В эти дни он продолжит работу онлайн. Гости смогут присоединиться к виртуальному туру по учреждению, а также увидеть тематические выставки и эфиры.