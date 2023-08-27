Акция "Первоклассный читатель" пройдет в Москве с 1 по 30 сентября

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Столичные библиотеки организуют акцию "Первоклассный читатель", которая состоится с 1 по 30 сентября в Москве. К мероприятию смогут присоединиться ребята, которые в этом году пошли в школу, а также их родители и педагоги, сообщается на портале мэра и правительства города.

Участников пригласили ознакомиться с ресурсами столичных читален, которые доступны юным жителям Москвы и их наставникам. На странице акции дети и их родители могут изучить списки рекомендованной литературы, которые подготовили сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара.

В перечень для учеников первых классов вошла литература о том, как важно уметь читать, насколько интересным и полезным может быть это занятие. В списке можно увидеть произведение "Самый классный день" Александра Хвороста. Книга рассказывает историю о проказах двух ребят, которые познакомились и подружились 1 сентября.

Еще одна книга, которая может заинтересовать юных читателей, – "Лети, стрекоза" Тима Собакина. Ребята смогут окунуться в историю девочки Кати и ее папы. Школьники узнают, как они добывали со дна реки настоящий клад, летали по воздуху среди воробьев и кормили колбасой бегемота Мотю.

Для родителей в перечень добавили книги о подготовке ребенка к школе, а также издания по психологии и воспитанию. Эксперты рекомендуют такие произведения, как "Первоклассный первоклассник. Книга для родителей будущих первоклассников" Юлии Гусевой, "Детское чтение без принуждения: как привить любовь к чтению" Зульфии Абишовой, "Рожденный читать. Как подружить ребенка с книгой" Буга Джейсона и другие.

"С 1 по 30 сентября сотрудникам школ и родителям дают возможность оставить заявку на проведение библиотекарями мероприятий для первоклассников. Это могут быть экскурсии, во время которых расскажут о возможностях читательского билета и о том, как его оформить, познакомят с книжными новинками или творчеством писателя", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 30 августа по 3 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" состоится первая Московская международная детская книжная ярмарка. Для посетителей приготовили программу от лучших детских издательств и библиотек – встречи с современными детскими писателями и иллюстраторами, презентации, выставки и многое другое.