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04 сентября, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": Татьяна Конюхова

"Звезды советского экрана": Татьяна Конюхова

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Обложка апрельского номера журнала "Советский экран" за 1958 год вызвала у читателей недоумение. На граждан хитро поглядывала девушка, напоминавшая Любовь Орлову в юности. Молодую актрису звали Татьяна Конюхова, это была та самая Ганна из киносказки про майскую ночь. Только там актриса была брюнеткой, а на журнальной обложке предстала блондинкой. Редакторы разъяснили читателям: актриса снимается в фильме про революционеров-подпольщиков "Олеко Дундич", и светлые волосы – часть ее образа.

Какая трагедия разрушила отношения Татьяны Конюховой с сыном композитора Дунаевского? Почему после триумфа в фильме "Майская ночь, или Утопленница", актриса попросила, чтобы ее отчислили из института? Как Леонид Быков предал чувства Конюховой? Почему Татьяна Конюхова отказалась от главной роли в фильме "Карнавальная ночь"? Как она обидела Владимира Высоцкого? И на каком условии Конюхова согласилась промелькнуть в фильме "Москва слезам не верит"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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