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Культура

"Тайны кино": "В четверг и больше никогда"

"Тайны кино": "В четверг и больше никогда"

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Имя режиссера Анатолия Эфроса навсегда связано, прежде всего, с театральным искусством. В общей сложности он поставил почти 100 спектаклей, многим из которых рукоплескали как обычные зрители, так и самые взыскательные критики. В 1978 году он закончил свой шестой фильм "В четверг и больше никогда", который стал завершающим в его кинокарьере.

Что привело Анатолия Васильевича в кино? Кто должен был играть главную мужскую роль в картине "В четверг и больше никогда" вместо Олега Даля? Где проходили съемки? Почему лента совсем не шла в кинотеатрах? И как театральный режиссер Эфрос снимал свой последний кинофильм? Об этом – в программе "Тайны кино".

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