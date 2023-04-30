"Раскрывая тайны звезд": Владислав Стржельчик

До сих пор имя Владислава Стржельчикова заставляет замирать сердца зрителей. Несмотря на то, что актера нет с нами уже 28 лет, его любили в том числе и за его непохожесть на других.

Он никогда не был человеком из толпы. Даже те, кто никогда не видел его ни на экране, ни на сцене, не могли оторвать от артиста глаз, когда случайно встречали его на улице. Владислав Стржельчик – о нем всегда говорили исключительно в превосходной степени.

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".