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Культура

"В главной роли": Ирина Мирошниченко

"В главной роли": Ирина Мирошниченко

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Мама будущей актрисы Ирины Мирошниченко хотела, чтобы дочь стала переводчицей с французского языка, папа – врачом. Сама же артистка мечтала о чем-то ином и поступила на театральные курсы, а затем – в школу-студию МХАТ.

Какое желание загадала в момент рождения дочери Екатерина Мирошниченко? Кто из родителей в конечном итоге повлиял на выбор дочери? Какая неожиданная встреча с незнакомцем принесла студентке школы-студии МХАТ Ирине Мирошниченко роль Марии Магдалины?

Об этом – в программе "В главной роли".

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