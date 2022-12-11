"В главной роли": Ирина Мирошниченко

Мама будущей актрисы Ирины Мирошниченко хотела, чтобы дочь стала переводчицей с французского языка, папа – врачом. Сама же артистка мечтала о чем-то ином и поступила на театральные курсы, а затем – в школу-студию МХАТ.

Какое желание загадала в момент рождения дочери Екатерина Мирошниченко? Кто из родителей в конечном итоге повлиял на выбор дочери? Какая неожиданная встреча с незнакомцем принесла студентке школы-студии МХАТ Ирине Мирошниченко роль Марии Магдалины?

Об этом – в программе "В главной роли".

