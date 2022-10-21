"Программа наших передач": "Вокруг смеха"

Новогодний эфир программы "Вокруг смеха" ждали не меньше, чем "Голубой огонек". Уже утром 1 января ее растаскивали на цитаты, которые входили в повседневную жизнь советских граждан. После закрытия КВН в начале 70-х на отечественном телевидении не осталось юмористических передач. Сатирикам просто не было места на ТВ.

На полноценный концерт в эфире мог рассчитывать разве что Аркадий Райкин. И то только потому, что был признанным советским юмористом. Всем остальным оставалось ждать приглашения на программу "Голубой огонек". Но комических номеров в передаче было мало, а сатириков много. "Вокруг смеха" стала пропуском для целой плеяды блистательных юмористов.

Об этом – в "Программе наших передач".