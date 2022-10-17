"Тайны кино": "Они сражались за Родину"

В 1974 году Государственный комитет по кинематографии получил ответственное задание: выпустить художественный фильм к 30-летию Победы. Новая картина должна была поразить зрителя масштабностью и реалистичностью батальных сцен. Руководство Госкино было уверено, что снять такую ленту в Советском Союзе может только один режиссер – Сергей Бондарчук.

Как режиссер обидел руководство Министерства обороны СССР? Из-за чего пожалел, что уговорил Василия Шукшина сыграть главную роль? Откуда пошли слухи, что ради картины о войне сравняли с землей целый район под Волгоградом? И как Бондарчук снимал самый масштабный фильм о светском солдате? Об этом – в программе "Тайны кино".

