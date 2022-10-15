Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:15

Общество

Сезон развода пеших и конных караулов президентского полка закрыт

Сезон развода пеших и конных караулов президентского полка закрыт

Отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов предложили прописать в законе

ФАС выявила завышение цен на армейскую экипировку в военторгах

Отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов предложили прописать в законе

80 человек стали победителями и призерами этапа конкурса "Студент года" в Москве

В Москве расширили число мест для подачи заявлений о соцпомощи семьям мобилизованных

Активисты помогают найти дом животным, чьих хозяев мобилизовали

В Москве работает городской центр поддержки семей мобилизованных граждан

Мобилизованных проводили в учебные центры под Калининградом

В Москве пообещали солнечную и малооблачную погоду

Сезон развода пеших и конных караулов президентского полка закрыт. На Соборной площади Кремля прошла последняя в этом году церемония. По традиции она началась ровно в полдень. Кремлевские гвардейцы в составе Роты специального караула и Почетного Кавалерийского эскорта продемонстрировали безупречную строевую подготовку, элементы "конной карусели" и все это под звуки духового оркестра.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

обществовидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика