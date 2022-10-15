Сезон развода пеших и конных караулов президентского полка закрыт. На Соборной площади Кремля прошла последняя в этом году церемония. По традиции она началась ровно в полдень. Кремлевские гвардейцы в составе Роты специального караула и Почетного Кавалерийского эскорта продемонстрировали безупречную строевую подготовку, элементы "конной карусели" и все это под звуки духового оркестра.

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