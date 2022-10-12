ФАС выявила случаи завышения стоимости армейской экипировки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Федеральная антимонопольная служба России выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Завышение цен удалось выявить после проведенного службой совместно с региональными органами прокуратуры анализа.

Продавцам выдали предостережения о недопустимости создания искусственного дефицита "для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен в период проведения частичной мобилизации".

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

После этого СМИ сообщили, что в России на 10–20% подорожали товары для добровольцев и граждан, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации. Так, речь шла о спальных мешках, термобелье, обуви, ряде медикаментов и других товарах. На Wildberries комплект флисового белья стоил 1,6 тысячи рублей, а на неделе до этого он стоил на 20% меньше. За 3,8 тысячи продавалось белье с шерстью мериноса, а неделей раньше его стоимость была на 40% ниже.



Россиянам показали, как проходит частичная мобилизация в разных регионах

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