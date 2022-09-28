В ФАС напомнили о недопустимости завышения цен на обмундирование и медизделия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о недопустимости завышения стоимости обмундирования и медицинских товаров, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В связи с поступившей информацией, жалобами граждан, обращением депутатов "Единой России" на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекпрепараты ФАС России предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при выявлении случаев нарушения службой будут приняты меры реагирования, а выявленные нарушения – пресечены.

В ФАС указали на важность ответственного поведения участников рынка и недопустимость повышения цен при росте спроса на некоторую продукцию.

Ранее сообщалось, что в России на 10–20% подорожали товары для добровольцев и граждан, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации. Так, речь идет о спальных мешках, термобелье, обуви, ряде медикаментов и других товарах.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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