В Москве назвали 80 победителей и призеров регионального этапа конкурса "Студент года"

Фото: vk.com/molodezh_msk

В Москве подвели итоги регионального этапа Российской национальной премии "Студент года", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что для города характерно конкурентоспособное на мировом уровне образование в любой специальности. Кроме того, в столице достаточно возможностей для самореализации и высокого качества жизни.

"Победителями городского студенческого конкурса стали 35 человек, призерами — еще 45. Сильнейшие участники будут представлять столицу на общероссийском этапе премии. Желаем вам успехов", – добавила Сергунина.

Победителями и призерами студенческого конкурса стали представители 24 высших учебных заведений Москвы. В их число вошли МГУ имени Ломоносова, РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина, Московский городской педагогический университет и другие.

Премия "Студент года" была учреждена в 2014 году. С 2019 года партнером проекта выступает президентская платформа "Россия – страна возможностей". Региональный этап в Москве организован Российским союзом молодежи при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики.

Ранее лава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил о присвоении официального адреса кластеру "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Долина МГУ будет включать более 450 тысяч квадратных метров лабораторий.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!