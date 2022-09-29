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08:54

Кластеру "Ломоносов" присвоили официальный адрес

городтехнологии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кластеру "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" присвоили официальный адрес. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"На территории долины строятся девять кластеров, и "Ломоносов" первым получил официальный адрес. Он находится в доме № 1 на Раменском бульваре. Объект представляет собой 10-этажное здание площадью 65 тысяч квадратных метров", – отметил он.

Долина МГУ будет включать более 450 тысяч квадратных метров лабораторий. Предполагается, что ИНТЦ станет центром научно-технологической жизни столицы, объединив на своей территории:

  • стартапы;
  • команды молодых изобретателей;
  • амбициозных студентов;
  • аспирантов и молодых ученых;
  • представителей среднего и крупного высокотехнологичного бизнеса и госкорпораций.

За строительство кластера "Ломоносов" отвечает правительство города. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин добавил, что реализация проекта позволит сократить время от научного открытия до момента его внедрения в реальный сектор экономики.

В свою очередь, гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев рассказал, что у кластера удобное расположение в шаговой доступности от метро, что поможет стать ему местом притяжения. Присвоение адреса говорит о начале подготовки к вводу здания в эксплуатацию, резюмировал он.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что "Ломоносов" – один из девяти будущих кластеров Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", создаваемого совместно с правительством РФ и Московским государственным университетом.

В свою очередь, глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов сообщал, что в 10-этажном здании кластера "Ломоносов" общей площадью 65 тысяч квадратных метров расположатся офисы, лаборатории, центры сертификации и испытаний, центры для осуществления научно-технологической и внедренческой деятельности, а также выставочные пространства.

"Это наш город": первый кластер "Ломоносов" планируют достроить в 2022 году

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