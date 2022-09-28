Инженерные сети и коммуникации провели к кластеру "Ломоносов" – Бочкарев

10:40
Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU
К строящемуся зданию образовательного кластера "Ломоносов" научной долины МГУ протянули все нужные инженерные сети и коммуникации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на данный момент объект готов на 79%. К зданию также уже удалось подвести водосток и водопровод. Специалисты приступили к отделке и устройству телефонии, телевидения, локально-вычислительной сети, а также систем сигнализации.
"Почти на треть выполнена внутренняя чистовая отделка помещений и более чем на 40% – благоустройство прилегающей территории. В целом работы по строительству важнейшего для страны инновационного научного кластера идут активно. В полном соответствии с графиком", – заключил Бочкарев.
Ранее Сергей Собянин отмечал, что "Ломоносов" – один из девяти будущих кластеров Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", создаваемого совместно с правительством РФ и Московским государственным университетом.
В свою очередь, глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов сообщал что в 10-этажном здании кластера "Ломоносов" общей площадью 65 тысяч квадратных метров расположатся офисы, лаборатории, центры сертификации и испытаний, центры для осуществления научно-технологической и внедренческой деятельности, а также выставочные пространства.
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