Собянин объявил конкурс на лучший проект арт-объекта для инноцентра МГУ "Воробьевы горы"

07 июля, 18:52
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В столице объявили конкурс на лучший проект арт-объекта для инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Объект разместят перед флагманским корпусом "Ломоносов", строительство которого завершится в текущем году. Мэр уточнил, что подать заявку на конкурс до 15 сентября могут скульпторы, архитекторы, художники, дизайнеры и проектировщики городской среды.
"Главное условие – чтобы инсталляция отражала основную идею кластера как места, где будут развиваться новые технологические компании и создаваться наукоемкие продукты", – написал Собянин в своем телеграм-канале.
Лучший проект в финале выберут жители столицы, победителя объявят в ноябре.
Ранее Собянин рассказал, что "Ломоносов" – один из девяти будущих кластеров Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", создаваемого совместно с правительством РФ и Московским государственным университетом.
Собянин представил пять первых резидентов инновационного кластера "Ломоносов"
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