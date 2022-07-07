Собянин объявил конкурс на лучший проект арт-объекта для инноцентра МГУ "Воробьевы горы"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице объявили конкурс на лучший проект арт-объекта для инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Объект разместят перед флагманским корпусом "Ломоносов", строительство которого завершится в текущем году. Мэр уточнил, что подать заявку на конкурс до 15 сентября могут скульпторы, архитекторы, художники, дизайнеры и проектировщики городской среды.

"Главное условие – чтобы инсталляция отражала основную идею кластера как места, где будут развиваться новые технологические компании и создаваться наукоемкие продукты", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Лучший проект в финале выберут жители столицы, победителя объявят в ноябре.

Ранее Собянин рассказал, что "Ломоносов" – один из девяти будущих кластеров Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", создаваемого совместно с правительством РФ и Московским государственным университетом.

