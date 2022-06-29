Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Строительство кластера "Ломоносов" научной долины МГУ завершено более чем на 60%. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"На финишной прямой – устройство фасада, ведется монтаж внутренних инженерных систем и оборудования. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году", – уточнил Загрутдинов.

В 10-этажном здании общей площадью 65 тысяч квадратных метров появятся офисы, лаборатории, центры сертификации и испытаний, центры для осуществления научно-технологической и внедренческой деятельности, а также выставочные пространства.

Ранее стало известно, что первые производственные корпуса площадки "Руднево", которые станут частью "Технополиса "Москва", введут в эксплуатацию до конца текущего лета. Полностью закончить строительство индустриального парка планируется в 2023 году.

