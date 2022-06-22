Препараты для клеточной терапии начнут выпускать в "Технополисе "Москва" осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Резидент "Технополиса "Москва" осенью текущего года выпустит препараты для клеточной терапии, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Резидент особой экономической зоны столицы – производитель препаратов для клеточной терапии завершил строительство своего завода и готовится к осени начать серийное производство. В его планах – выпускать до 70 тысяч единиц продукции в год для клиник, ожоговых центров и центров медицины катастроф. Объем инвестиций в проект уже достиг 240 миллионов рублей", – отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Он отметил, что данные препараты будут поставлены в медклиники, центры медицины катастроф и ожоговые центры для лечения длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов.

Уточняется, что их использование в короткие сроки позволяет восстановить кожные покровы без образования рубцов.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, 50 человек будут работать на открытом осенью заводе компании "Акрус БиоМед". По его словам, сейчас завершены строительные работы, а в ближайшее время на площадке появится оборудование и начнется его пусконаладка.

Гендиректор "Технополиса "Москва" Геннадий Дегтев уточнил, что инфраструктурные условия поспособствовали выбору компанией участка этой площадки для строительства своего завода.

Используемое на заводе высокотехнологичное производство будет соответствовать современным стандартам GMP. Кроме того, системы многоступенчатой фильтрации воздуха и ультрафиолетовое излучение будут использоваться на предприятии.

"Также на производстве реализован проект диспетчеризации. Один технический специалист в режиме реального времени сможет контролировать различные параметры: от температуры и давления внутри чистых комнат до контроля систем и элементов противопожарной защиты", – уточнил главный инженер компании "Акрус БиоМед" Максим Сучков.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы сообщили о разработке "Технополисом "Москва" единого теста для определения наличия у человека гриппа или COVID-19.

Как пояснили в ведомстве, тест представляет собой кассету размером с градусник с индикаторами гриппа А и В, а также отметкой о коронавирусной инфекции. Для анализа также используются мазки из носоглотки, материал для исследования помещается во флакон с раствором, после чего его капля наносится на окошко кассеты, и на шкале теста при наличии инфекции появляется соответствующая полоска.