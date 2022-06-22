Препараты для клеточной терапии начнут выпускать в "Технополисе "Москва" осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Резидент "Технополиса "Москва" осенью текущего года выпустит препараты для клеточной терапии, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
"Резидент особой экономической зоны столицы – производитель препаратов для клеточной терапии завершил строительство своего завода и готовится к осени начать серийное производство. В его планах – выпускать до 70 тысяч единиц продукции в год для клиник, ожоговых центров и центров медицины катастроф. Объем инвестиций в проект уже достиг 240 миллионов рублей", – отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
Он отметил, что данные препараты будут поставлены в медклиники, центры медицины катастроф и ожоговые центры для лечения длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов.
Уточняется, что их использование в короткие сроки позволяет восстановить кожные покровы без образования рубцов.
Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, 50 человек будут работать на открытом осенью заводе компании "Акрус БиоМед". По его словам, сейчас завершены строительные работы, а в ближайшее время на площадке появится оборудование и начнется его пусконаладка.
Гендиректор "Технополиса "Москва" Геннадий Дегтев уточнил, что инфраструктурные условия поспособствовали выбору компанией участка этой площадки для строительства своего завода.
Используемое на заводе высокотехнологичное производство будет соответствовать современным стандартам GMP. Кроме того, системы многоступенчатой фильтрации воздуха и ультрафиолетовое излучение будут использоваться на предприятии.
"Также на производстве реализован проект диспетчеризации. Один технический специалист в режиме реального времени сможет контролировать различные параметры: от температуры и давления внутри чистых комнат до контроля систем и элементов противопожарной защиты", – уточнил главный инженер компании "Акрус БиоМед" Максим Сучков.
Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы сообщили о разработке "Технополисом "Москва" единого теста для определения наличия у человека гриппа или COVID-19.
Как пояснили в ведомстве, тест представляет собой кассету размером с градусник с индикаторами гриппа А и В, а также отметкой о коронавирусной инфекции. Для анализа также используются мазки из носоглотки, материал для исследования помещается во флакон с раствором, после чего его капля наносится на окошко кассеты, и на шкале теста при наличии инфекции появляется соответствующая полоска.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: