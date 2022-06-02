Технополис "Москва" и фонд реновации стали первыми операторами развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "Технополис "Москва" и Московский фонд реновации жилой застройки преобразуют участки бывших промзон "Южный порт" и Зюзино в рамках проекта "Индустриальные кварталы".

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, первый участок расположен между улицей Коломникова и Шоссейным проездом, его площадь – 19,6 гектара. Второй участок площадью почти 6,8 гектара находится на Одесской улице.

"Благодаря преобразованию двух территорий общей площадью 26 гектаров в Москве появится почти 7 тысяч новых рабочих мест. В их развитие вложат около 40 миллиардов рублей, а бюджет города ежегодно будет пополняться на 2,4 миллиарда рублей", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в "Южном порту" на площади почти 250 тысяч квадратных метров разместятся современные производства, еще почти 140 тысяч квадратных метров займет общественно-деловая застройка.

"В бывшей промзоне на Одесской улице появится почти 140 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Площадь школ, детских садов и других объектов общественного назначения превысит 4 тысячи квадратных метров", – добавил Гаман.

Ранее Ефимов рассказал, что около 150 проектов комплексного развития территорий бывших промзон разрабатывают в столице. По семи проектам заключены договоры и определены инвесторы. В совокупности они вложат в реорганизацию промзон более 300 миллиардов рублей.

