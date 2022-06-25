В технополисе "Москва" рассказали о сделанных в 2021 году изобретениях

13:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Резиденты технополиса "Москва" в 2021 году запатентовали 16 новых изобретений, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Среди них медицинские рентгены и дыхательное оборудование, новая микроэлектроника, установки для химических исследований и другая инновационная продукция.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что большинство патентов в прошлом году получили предприятия кластера высокотехнологичных производств ОЭЗ Москвы. Резиденты регистрировали не только патенты на изобретения, но и новые топологии микросхем, собственное программное обеспечение и другие инновационные решения.
Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы сообщили о разработке "Технополисом "Москва" единого теста для определения наличия у человека гриппа или COVID-19.
Как пояснили в ведомстве, тест представляет собой кассету размером с градусник с индикаторами гриппа А и В, а также отметкой о коронавирусной инфекции. Для анализа также используются мазки из носоглотки, материал для исследования помещается во флакон с раствором, после чего его капля наносится на окошко кассеты, и на шкале теста при наличии инфекции появляется соответствующая полоска.
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