Производственные корпуса площадки "Руднево" будут готовы до конца лета – Ефимов

07:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первые производственные корпуса площадки "Руднево", которые станут частью "Технополиса "Москва", введут в эксплуатацию до конца текущего лета. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"Создание индустриального парка "Руднево" <...> идет в соответствии с запланированными сроками. На большей части территории площадью 37 гектаров строительные работы завершены на 90%. <...> Создание отдельных объектов полностью закончено. Первые производственные корпуса будут сданы в эксплуатацию до конца лета этого года", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.
По его словам, полностью закончить строительство индустриального парка планируется в 2023 году. В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что "Руднево" станет шестой площадкой "Технополиса "Москва", на ней смогут разместить свои мощности высокотехнологичные производства.
"Наиболее широко на площадке "Руднево" будет представлен кластер беспилотных летательных аппаратов, а также производства из сферы информационно-коммуникационных технологий, микроэлектроники, робототехники, оптики, материалов нового поколения", – пояснил Овчинский.
Как рассказали в стройхолдинге "КРОСТ", ответственном за возведение индустриального парка, работы идут с применением высокоскоростных технологий: отдельные элементы зданий производят на заводе, а затем уже монтируют на месте. Это позволяет не только сократить сроки строительства почти вдвое, но и снизить трудозатраты, на 10–15 процентов уменьшить стоимость итогового проекта.
В числе преимуществ площадки "Руднево" гендиректор "Технополиса "Москва" Геннадий Дегтев выделил близость к МКАД, крупным дорогам и станциям метро. Это упрощает решение логистических задач, обеспечивает доступность объектов особой экономической зоны для сотрудников ее резидентов.
Ранее Владимир Ефимов сообщил о планах строительства шестого дата-центра в "Технополисе "Москва". Он расположится на площадке в районе Печатники и будет обслуживать как резидентов технополиса, так и внешние организации, в том числе государственные.
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